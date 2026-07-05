Сборная Марокко обыграла Канаду и вышла в четвертьфинал ЧМ-2026 по футболу

Сборная Марокко обыграла Канаду со счетом 3:0 в матче 1/8 финала, передает Kazinform со ссылкой на FIFA.

Поединок состоялся в Хьюстоне. В первом тайме активнее выглядели хозяева турнира, однако открыть счет им не удалось. Наиболее опасный момент упустил Тани Олувасейи, чей выход один на один нейтрализовал голкипер марокканцев Яссин Буну.

После перерыва инициатива перешла к сборной Марокко. На 50-й минуте полузащитник Аззедин Унахи открыл счет, точно пробив после розыгрыша стандартного положения. На 82-й минуте он оформил дубль, завершив быструю контратаку после передачи Браима Диаса.

Окончательный счет в компенсированное время установил Суфьян Рахими, реализовав выход один на один после паса Диаса — 3:0.

Для сборной Марокко это второй подряд выход в четвертьфинал чемпионата мира. На турнире 2022 года команда стала первой африканской сборной, сумевшей дойти до полуфинала.

В четвертьфинале 9 июля марокканцы встретятся с победителем матча Франция — Парагвай.

Ранее Колумбия обыграла Гану и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу.