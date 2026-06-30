Сборная Марокко выбила Нидерланды с ЧМ-2026, выиграв драматичную серию пенальти

Сборная Марокко стала участником 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, обыграв команду Нидерландов в серии пенальти, передает корреспондент агентства Kazinform.

Встреча 1/16 финала, прошедшая на стадионе «ББВА» в Гуадалупе (Мексика), завершилась в основное и дополнительное время со счетом 1:1.

Нидерланды открыли счет на 72-й минуте благодаря точному удару Коди Гакпо. Однако марокканцы сумели спастись уже в компенсированное время: на 90+1-й минуте отличился защитник Исса Диоп, подключившийся к атаке.

В дополнительное время команды не смогли определить победителя, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты Марокко — 3:2.

Таким образом, сборная Марокко вышла в 1/8 финала чемпионата мира, а команда Нидерландов завершила выступление на турнире.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир продлится до 19 июля. Действующим чемпионом мира остается сборная Аргентины, завоевавшая титул на мундиале 2022 года.

Ранее сборная Бразилии в компенсированное время смогла обыграть сборную Японии и пробилась в 1/8 ЧМ-2026.