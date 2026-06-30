Бразилия вырвала победу у Японии и вышла в 1/8 финала ЧМ по футболу

Сборная Бразилии одержала волевую победу над Японией в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Встреча, прошедшая на стадионе «Эн-Эр-Джи» в Хьюстоне (США), завершилась со счетом 2:1 в пользу пятикратных чемпионов мира.

Первыми отличились японские футболисты: на 29-й минуте счет открыл полузащитник Каисю Сано. После перерыва бразильцы восстановили равновесие благодаря точному удару Каземиро на 56-й минуте.

Развязка наступила уже в компенсированное время. На 90+6-й минуте нападающий Габриэл Мартинелли принес сборной Бразилии победу, забив решающий мяч.

Таким образом, бразильская команда вышла в 1/8 финала мирового первенства, где сыграет с победителем встречи между Кот-д'Ивуаром и Норвегией.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Ранее стало известно, что ЧМ-20226 стал самым посещаемым за всю историю турнира.