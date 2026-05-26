Сборная Казахстана завоевала шесть медалей по настольному теннису в Таджикистане

В городе Дангара (Таджикистан) завершился Открытый Кубок Президента Таджикистана по настольному теннису, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сборная Казахстана была представлена Айдосом Кенжигуловым, Санжаром Жубановым, Сагантаем Курмамбаевым, Ирисбеком Артукметовым, Жанерке Кошкумбаевой, Анель Бахыт, Ангелиной Романовской и Гузель Торшаевой. По итогам соревнований казахстанские спортсмены завоевали шесть медалей различного достоинства.

Победу в турнире одержали Анель Бахыт и женская сборная Казахстана в командных соревнованиях.

Серебряными призерами стали Айдос Кенжигулов, Ангелина Романовская и мужская сборная Казахстана. Бронзовую медаль в актив команды принес Санжар Жубанов.

Напомним, в 2027 году столица примет чемпионат мира по настольному теннису ITTF World Table Tennis Championships Finals Astana 2027.