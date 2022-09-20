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Сборная Казахстана завоевала «серебро» чемпионата мира по сокке
20 Сентября 2022, 21:22

Сборная Казахстана завоевала «серебро» чемпионата мира по сокке

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сборная Казахстана стала серебряным призером прошедшего в столице Венгрии Будапеште чемпионата мира по сокке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

18 сентября в финальном матче казахстанцы уступили команде Бразилии со счетом 0:3.

В поединке за третье место сборная Польши обыграла Германию — 3:1.

На пути к финалу сборная Казахстана одержала победы в группе E — над Швейцарией (7:2) Индией (22:1), Италией (8:2), Ливией (5:0) и Францией (2:1). Затем в 1/8 финала казахстанцы разгромили Молдову (6:0), в четвертьфинале одолели мексиканцев (2:1) и в полуфинале крупно обыграли поляков (3:0).

Сокка является разновидностью мини-футбола, отличаясь количеством игроков и размером поля. Матчи проходят в формате шесть на шесть игроков, два тайма по 20 минут.

Видео полного матча финала Казахстан — Бразилия.


Фото: sports.kz





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