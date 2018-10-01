Сборная Казахстана завоевала 2 медали на чемпионате Азии по параканоэ

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ- 21 октября в Самарканде прошёл чемпионат Азии по параканоэ - гребле на байдарках и каноэ для людей с ограниченными возможностями, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В соревнованиях приняли участие 66 сильнейших парагребцов из 6 стран Азии: Узбекистана, Казахстана, Ирана, Японии, Индии и Таиланда.

По итогам соревнований члены сборной Казахстана завоевали одну серебряную и одну бронзовую медаль.

В категории KL-3 на 200 метров «серебро» завоевал Жалгас Тайкенов.







В категории KL-2 на 200 метров «бронзу» выиграл Бибарыс Спатай. Среди женщин в категории KL-2 на 200 метров в шаге от призового места, став в итоге четвёртой, финишировала Жаныл Балтабаева. Отметим, что параатлеты представляют Туркестанского область.

В 2019 году на чемпионате мира будут разыграны лицензии на право участия в Паралимпийских играх 2020 в городе Токио.