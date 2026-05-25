Сборная Казахстана заняла пятое место на этапе Кубка мира в Швейцарии

Сборная Казахстана заняла пятое место на этапе Кубка мира по фехтованию на шпагах в Берне, выиграв матчи за 5–8 места после выхода в четвертьфинал, передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.

В Берне (Швейцария) завершился этап Кубка мира по фехтованию на шпаге среди мужчин.

В командных соревнованиях Казахстан дошел до четвертьфинала. По ходу турнира наши спортсмены оказались сильнее Бразилии (44:22) и США (45:39). Однако в 1/4 уступили Швейцарии со счетом 36:38.

В матчах за 5-8 места Казахстан выиграл у Египта (41:26) и Гонконга (36:35), финишировав в итоге на пятой строчке.

Страну в Швейцарии представили Ерлик Сертай, Вадим Шарлаимов, Никита Жулинский, Кирилл Проходов.

