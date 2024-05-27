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    09:25, 27 Май 2024 | GMT +6

    Сборная Казахстана заняла 13-е место на ЧМ-2024 по хоккею

    хоккей
    Фото: Sports.kz

    Международная федерация хоккея (IIHF) представила рейтинг силы национальных сборных по итогам чемпионата мира-2024 в элитном дивизионе, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Как сообщалось ранее, возглавили список чемпионы — сборная Чехии, за ними в топ-3 расположились швейцарцы и шведы.

    Сборная Казахстана заняла 13-е место. При этом казахстанской команде IIHF предложила оригинальный слоган: «Никто не остановит нас на зимних Азиатских играх».

    Ниже сборной Казахстана расположились только национальные команды Франции, Великобритании и Польши.

    Казахстанские хоккеисты не смогли выйти в плей-офф ЧМ-2024, но сумели закрепиться в элитном дивизионе.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Хоккей Чемпионат мира
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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