09:25, 27 Май 2024 | GMT +6
Сборная Казахстана заняла 13-е место на ЧМ-2024 по хоккею
Международная федерация хоккея (IIHF) представила рейтинг силы национальных сборных по итогам чемпионата мира-2024 в элитном дивизионе, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.
Как сообщалось ранее, возглавили список чемпионы — сборная Чехии, за ними в топ-3 расположились швейцарцы и шведы.
Сборная Казахстана заняла 13-е место. При этом казахстанской команде IIHF предложила оригинальный слоган: «Никто не остановит нас на зимних Азиатских играх».
Ниже сборной Казахстана расположились только национальные команды Франции, Великобритании и Польши.
Казахстанские хоккеисты не смогли выйти в плей-офф ЧМ-2024, но сумели закрепиться в элитном дивизионе.