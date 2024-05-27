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    08:29, 27 Май 2024 | GMT +6

    Сборная Чехии выиграла чемпионат мира по хоккею

    Сборная Чехии выиграла чемпионат мира по хоккею
    Фото: кадр из видео

    Сборная Чехии выиграла золото домашнего чемпионата мира-2024 по хоккею. Это шестой титул Чехии (1996, 1999, 2001, 2005, 2010, 2024), а Швейцария в четвертый раз уступила в финале (1935, 2013, 2018, 2024), передает агентство Kazinform со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

    Бронзу ЧМ-2024 взяла Швеция, а Канада впервые с 2018 года не попала в призеры.

    Следующий чемпионат мира пройдет с 9 по 25 мая 2025 года в Стокгольме (Швеция) и Хернинге (Дания). Сборная Казахстана попала в группу B, где ее соперниками будут Финляндия, Чехия, США, Германия, Дания, Норвегия и Венгрия. 

    Теги:
    Спорт Чехия Хоккей Видео
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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