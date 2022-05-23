23 Мая 2022 12:17

Сборная Казахстана вошла в тройку лидеров на всемирной гимназиаде

РУАН. КАЗИНФОРМ - Наши школьники завоевали 85 медалей на всемирной гимназиаде во французской Нормандии. Из них 32 золотые, 32 серебряные и 21 бронзовая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал министра образования и науки РК Асхата Аймагамбетова.

Сборная страны вошла в тройку лидеров, заняв 3 место. В турнирной таблице по количеству золотых медалей Казахстан расположился на 3 месте, серебряных – также на 3 месте, по количеству бронзовых – 5 место.

Школьники заняли призовые места по таким видам спорта, как таеквондо, плавание, легкая атлетика, дзюдо, вольная борьба, фехтование, художественная гимнастика, спортивная гимнастика, стрельба из лука, бокс, греко-римская борьба, женская борьба и регби.

При этом руководство сборной также подало апелляцию для того, чтобы еще две золотые медали были присуждены участникам команды.

Несмотря на то, что наши учащиеся впервые участвовали в гимназиаде, они сумели достойно представить страну и продемонстрировать высокий результат, соревнуясь с участниками (3,5 тыс. человек) из почти 70 стран.

Глава Минобразования и науки поздравил наших школьников с победами и с высокими достижениями на мировом олимпе.

«Безусловно, призовые места – результат вашей подготовки, упорства, труда, дисциплины и стремлений. В аэропорту мы провожали вас с большими надеждами, и вы сумели их оправдать. Благодарю ваших педагогов, тренеров и родителей. Министерство образования и науки продолжит работу по развитию как интеллектуальных, так и спортивных олимпиад среди школьников», - отметил министр.