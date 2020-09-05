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Сборная Казахстана стартовала с выездной победы в Лиге наций

5 Сентября 2020 01:01
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Сборная Казахстана стартовала с выездной победы в Лиге наций

ВИЛЬНЮС. КАЗИНФОРМ - В матче первого тура Лиги наций сборная Казахстана на выезде сыграла с Литвой, пишет Sports.kz.

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Стартовый состав казахстанцев: Покатилов, Алип, Малый, Марочкин, Вороговский, Перцух, Абикен, Быстров, Суюмбаев, Исламхан, Зайнутдинов

Буквально перед началом Асхата Тагыбергена заменил Юрий Перцух и в составе сборной появился один игрок чемпиона страны «Астана». Уже на третьей минуте навес Гафуржана Суюмбаева в штрафную и Бактиер Зайнутдинов сыграл на опережение — 0:1. Литовцы пошли вперед, атаковали, но моментов не создавали, был один дальний удар в руки Стасу Покатилову, а затем уже Сергей Малый после углового, головой мог удвоить преимущество, однако попал прямо во вратаря. На 30 минуте произошла вынужденная замена, вместо Зайнутдинова вышел Максим Федин. Ближе к перерыву Бауыржан Исламхан навесил на Яна Вороговского и тот пробил сходу — мимо.
После перерыва вперед бросились литовцы и Гратас Сигедас вышел один на один с Покатиловым, однако пробил он мимо него и ворот. Следом хозяева снова создали несколько моментов, били везде они, помимо цели, откровенно прощали гостей. Каролис Лаукжемис в упор не попал в ворота, хотя казалось, что это сделать трудно. Литва не успокаивалась, атаковала без передышки, Гафуржан Суюмбаев и вышедший на замену Абат Аймбетов попытались издали пробить — неудачно. Ближе к концовке нападающий «Кайрата» вышел один на один, но не забил. Замены отодвинули игру от ворот сборной Казахстана, а вышедший Исламбек Куат ударом под перекладину поставил «точку». 2:0 — сильнее гости.
7 сентября сборная Казахстана дома примет команду Беларуси.
Литва — Казахстан 0:2 (0:1)
Голы: Зайнутдинов 3 (0:1), Куат 86 (0:2)


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