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    23:02, 10 Февраль 2021 | GMT +6

    Сборная Казахстана разгромила Беларусь на старте Kazakhstan Hockey Open

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана в первом матче на «Kazakhstan Hockey Open» в Нур-Султане сыграла с командой Беларуси. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Состав казахстанцев выглядел следующим образом: Бояркин (Шутов); Шалапов-Орехов, Акользин-Сагадеев-Шевченко; Степанов Дмитрий-Степаненко, Савицкий-Гренц-Лихотников; Данияр Сам.— Клещенко, Панюков-Гурков-Асетов; Бекетаев-Писарев, Бельгибаев-Шестаков-Петухов.

    Хозяева были явными фаворитами и в первом периоде это доказали, забросив две шайбы за 18 секунд, сделали это Егор Петухов и Павел Акользин. Во второй части игры увеличил разрыв Кирилл Панюков, а затем отметился и Алихан Асетов. В заключительной двадцатиминутке Иван Дроздов и Никита Ногачев сократили разрыв, однако почти сразу отличился оформивший дубль Панюков. 5:2 — сильнее хозяева льда.
    Второй матч на турнире Казахстан проведет 12 февраля против России.
    Беларусь — Казахстан 2:5 (0:2, 0:4, 2:1)
    Шайбы:
    0:1 — 08:11 Петухов (Шестаков). В равенстве
    0:2 — 08:29 Акользин (Шевченко). В равенстве
    0:3 — 29:48 Панюков (Асетов, Данияр). В равенстве
    0:4 — 38:13 Асетов (Гурков, Панюков). В равенстве
    1:4 — 46:59 Дроздов (Ковыршин, Стефанович). В равенстве
    2:4 — 47:12 Ногачёв (Лопачук, Крыскин). В равенстве
    2:5 — 47:43 Панюков (Гурков, Асетов). В равенстве
    Вратари: Тэйлор — Бояркин
    Штраф: 18:12 (6:4, 6:6, 6:2).




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