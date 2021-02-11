Сборная Казахстана разгромила Беларусь на старте Kazakhstan Hockey Open

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана в первом матче на «Kazakhstan Hockey Open» в Нур-Султане сыграла с командой Беларуси. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Состав казахстанцев выглядел следующим образом: Бояркин (Шутов); Шалапов-Орехов, Акользин-Сагадеев-Шевченко; Степанов Дмитрий-Степаненко, Савицкий-Гренц-Лихотников; Данияр Сам.— Клещенко, Панюков-Гурков-Асетов; Бекетаев-Писарев, Бельгибаев-Шестаков-Петухов.

Хозяева были явными фаворитами и в первом периоде это доказали, забросив две шайбы за 18 секунд, сделали это Егор Петухов и Павел Акользин. Во второй части игры увеличил разрыв Кирилл Панюков, а затем отметился и Алихан Асетов. В заключительной двадцатиминутке Иван Дроздов и Никита Ногачев сократили разрыв, однако почти сразу отличился оформивший дубль Панюков. 5:2 — сильнее хозяева льда.Второй матч на турнире Казахстан проведет 12 февраля против России.Шайбы:0:1 — 08:11 Петухов (Шестаков). В равенстве0:2 — 08:29 Акользин (Шевченко). В равенстве0:3 — 29:48 Панюков (Асетов, Данияр). В равенстве0:4 — 38:13 Асетов (Гурков, Панюков). В равенстве1:4 — 46:59 Дроздов (Ковыршин, Стефанович). В равенстве2:4 — 47:12 Ногачёв (Лопачук, Крыскин). В равенстве2:5 — 47:43 Панюков (Гурков, Асетов). В равенствеВратари: Тэйлор — БояркинШтраф: 18:12 (6:4, 6:6, 6:2).







