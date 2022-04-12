Сборная Казахстана проиграл на старте юношеского чемпионата мира по хоккею

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана сыграла против Норвегии в первом матче юношеского чемпионата мира группы А первого дивизиона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Состав команды выглядел следующим образом: Никитин (Шестаков) — Бреус-Авдеенко, Нурлан-Оспанов-Шапоров; Роев-Селезнев, Логвин-Ермак-Фокин; Хан-Леута, Бейсембаев-Китаров-Свинтальский; Жусупбеков-Пономарев, Русланулы-Ляпунов-Симонов.

Уже в первом периоде в воротах казахстанцев побывали две безответные шайбы, во втором столько же и только после этого отметился Роман Ермак, ему ассистировал Семен Роев. Заключительная двадцатиминутка ничего не решала, тем не менее, норвежцы забросили еще пять и победили со счетом 9:2, в составе казахстанцев второе взятие оформил Всеволод Логвин с передачи Дмитрия Бреуса.

Следующий матч казахстанцы проведут завтра в 16:00 по времени Нур-Султана против Франции, которая ранее успела победить Данию со счетом 4:3.



