Сборная Казахстана по ММА стала лучшей на чемпионате Азии
С 28 июля по 2 августа в Куала-Лумпуре (Малайзия) состоялся чемпионат Азии по ММА под эгидой GAMMA, в котором приняли участие сильнейшие спортсмены из 18 стран, передает корреспондент агентства Kazinform.
По итогам соревнований национальная сборная Казахстана среди взрослых уверенно заняла первое место в общекомандном зачете, вновь подтвердив статус одной из сильнейших команд континента.
Президент Национальной федерации ММА Казахстана Сагиндык Мекеев поздравил спортсменов и тренерский штаб с выдающимся достижением, подчеркнув, что этот успех стал закономерным итогом системной работы Национальной федерации ММА по развитию смешанных единоборств.
— На этом чемпионате мы сделали ставку на молодых и перспективных бойцов, дали им возможность проявить себя на высоком уровне, и этот выбор полностью оправдался. Наши ребята продемонстрировали отличную подготовку, настоящий бойцовский характер и красивую работу в октагоне. Желаю всем нашим спортсменам не останавливаться на достигнутом, продолжать упорно тренироваться, совершенствовать своё мастерство и покорять новые вершины. Уверен, впереди еще много важных стартов и больших побед, — отметил Сагиндык Мекеев.
Президент Национальной федерации ММА также выразил искреннюю благодарность почетному президенту Национальной федерации ММА Казахстана и вице-президенту НОК Казахстана Гаджи Гаджиеву, отметив его огромный личный вклад в развитие отечественного ММА.
По словам Сагиндыка Мекеева, именно благодаря системной работе, поддержке спортсменов, тренеров и региональных федераций удалось создать прочный фундамент, который сегодня приносит столь высокие международные результаты.
— Успешное выступление в Куала-Лумпуре стало еще одним подтверждением высокого уровня казахстанской школы смешанных единоборств. Победа в общекомандном зачете среди взрослых, а также многочисленные медали во всех возрастных категориях свидетельствуют об эффективной системе подготовки спортивного резерва и поступательном развитии ММА в Казахстане. Сегодня Казахстан не только удерживает лидирующие позиции в Азии, но и формирует новое поколение бойцов, способных достойно представлять страну на крупнейших международных турнирах. Победа на чемпионате Азии стала результатом многолетней системной работы тренерского штаба и самих спортсменов, а также людей причастных к развитию нашего вида спорта. Отечественное ММА последовательно развивается. Постараемся порадовать казахстанцев достойным выступлением на грядущих Азиатских играх в Японии, — подчеркнул известный тренер и спортивный функционер.
Итоги выступления сборной Казахстана
Взрослые
Золото:
Жексебай Абилмансур (56,7 кг)
Нафис Хамза (61,2 кг)
Анарбек Нургиса (74,9 кг)
Ильдар Шарипов (79,4 кг)
Мансур Шахгереев (93,0 кг)
Серебро:
Али Амангалиев (56,7 кг)
Олег Пехотин (65,8 кг)
Акарыс Жумабеков (70,3 кг)
Анас Нуркеш (79,4 кг)
Бронза:
Сагатбек Нурканат (83,9 кг)
Аманжол Жолтаев (83,9 кг)
Томирис Жусупова (47,6 кг)
Аружан Жакан (52,2 кг)
Айгерим Тореханова (56,7 кг)
Молодежь (до 21 года)
Серебро:
Санжар Имангали (56,7 кг)
Альтаир Мейрханов (61,2 кг)
Ерсайые Нурланулы (65,8 кг)
Бронза:
Ералы Ордабаев (70,3 кг)
Слямгали Акимгали (93,0 кг)
Юноши (до 18 лет)
Золото:
Санжар Картай (65,8 кг)
Серебро:
Тамерлан Тултаев (47,6 кг)
Бронза:
Арлан Самигола (56,7 кг)
Шахнур Юлчиев (61,2 кг)
Юноши (до 16 лет)
Серебро:
Мейрман Жарылкасынов
Бронза:
Абдуали Талант (58 кг)
Младшие юноши (до 14 лет)
Золото:
Санжар Муханжанов (38 кг)
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