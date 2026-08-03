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    Сборная Казахстана по ММА стала лучшей на чемпионате Азии

    С 28 июля по 2 августа в Куала-Лумпуре (Малайзия) состоялся чемпионат Азии по ММА под эгидой GAMMA, в котором приняли участие сильнейшие спортсмены из 18 стран, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сборная Казахстана по ММА стала лучшей на чемпионате Азии
    Фото: Национальная федерация ММА Казахстана

    По итогам соревнований национальная сборная Казахстана среди взрослых уверенно заняла первое место в общекомандном зачете, вновь подтвердив статус одной из сильнейших команд континента.

    Президент Национальной федерации ММА Казахстана Сагиндык Мекеев поздравил спортсменов и тренерский штаб с выдающимся достижением, подчеркнув, что этот успех стал закономерным итогом системной работы Национальной федерации ММА по развитию смешанных единоборств.

    — На этом чемпионате мы сделали ставку на молодых и перспективных бойцов, дали им возможность проявить себя на высоком уровне, и этот выбор полностью оправдался. Наши ребята продемонстрировали отличную подготовку, настоящий бойцовский характер и красивую работу в октагоне. Желаю всем нашим спортсменам не останавливаться на достигнутом, продолжать упорно тренироваться, совершенствовать своё мастерство и покорять новые вершины. Уверен, впереди еще много важных стартов и больших побед, — отметил Сагиндык Мекеев.

    Президент Национальной федерации ММА также выразил искреннюю благодарность почетному президенту Национальной федерации ММА Казахстана и вице-президенту НОК Казахстана Гаджи Гаджиеву, отметив его огромный личный вклад в развитие отечественного ММА.

    По словам Сагиндыка Мекеева, именно благодаря системной работе, поддержке спортсменов, тренеров и региональных федераций удалось создать прочный фундамент, который сегодня приносит столь высокие международные результаты.

    — Успешное выступление в Куала-Лумпуре стало еще одним подтверждением высокого уровня казахстанской школы смешанных единоборств. Победа в общекомандном зачете среди взрослых, а также многочисленные медали во всех возрастных категориях свидетельствуют об эффективной системе подготовки спортивного резерва и поступательном развитии ММА в Казахстане. Сегодня Казахстан не только удерживает лидирующие позиции в Азии, но и формирует новое поколение бойцов, способных достойно представлять страну на крупнейших международных турнирах. Победа на чемпионате Азии стала результатом многолетней системной работы тренерского штаба и самих спортсменов, а также людей причастных к развитию нашего вида спорта. Отечественное ММА последовательно развивается. Постараемся порадовать казахстанцев достойным выступлением на грядущих Азиатских играх в Японии, — подчеркнул известный тренер и спортивный функционер.

    Сборная Казахстана по ММА стала лучшей на чемпионате Азии
    Фото: Национальная федерация ММА Казахстана

    Итоги выступления сборной Казахстана

    Взрослые

    Золото:
    Жексебай Абилмансур (56,7 кг)
    Нафис Хамза (61,2 кг)
    Анарбек Нургиса (74,9 кг)
    Ильдар Шарипов (79,4 кг)
    Мансур Шахгереев (93,0 кг)

    Серебро:
    Али Амангалиев (56,7 кг)
    Олег Пехотин (65,8 кг)
    Акарыс Жумабеков (70,3 кг)
    Анас Нуркеш (79,4 кг)

    Бронза:
    Сагатбек Нурканат (83,9 кг)
    Аманжол Жолтаев (83,9 кг)
    Томирис Жусупова (47,6 кг)
    Аружан Жакан (52,2 кг)
    Айгерим Тореханова (56,7 кг)

    Молодежь (до 21 года)

    Серебро:
    Санжар Имангали (56,7 кг)
    Альтаир Мейрханов (61,2 кг)
    Ерсайые Нурланулы (65,8 кг)

    Бронза:
    Ералы Ордабаев (70,3 кг)
    Слямгали Акимгали (93,0 кг)

    Юноши (до 18 лет)

    Золото:
    Санжар Картай (65,8 кг)

    Серебро:
    Тамерлан Тултаев (47,6 кг)

    Бронза:
    Арлан Самигола (56,7 кг)
    Шахнур Юлчиев (61,2 кг)

    Юноши (до 16 лет)

    Серебро:
    Мейрман Жарылкасынов

    Бронза:
    Абдуали Талант (58 кг)

    Младшие юноши (до 14 лет)

    Золото:
    Санжар Муханжанов (38 кг)

    Ранее была названа главная причина споров вокруг аккредитации ММА в Казахстане.

    Спорт спортсмены Казахстана Азия ММА
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор