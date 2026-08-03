Сборная Казахстана по ММА стала лучшей на чемпионате Азии

С 28 июля по 2 августа в Куала-Лумпуре (Малайзия) состоялся чемпионат Азии по ММА под эгидой GAMMA, в котором приняли участие сильнейшие спортсмены из 18 стран, передает корреспондент агентства Kazinform.

По итогам соревнований национальная сборная Казахстана среди взрослых уверенно заняла первое место в общекомандном зачете, вновь подтвердив статус одной из сильнейших команд континента.

Президент Национальной федерации ММА Казахстана Сагиндык Мекеев поздравил спортсменов и тренерский штаб с выдающимся достижением, подчеркнув, что этот успех стал закономерным итогом системной работы Национальной федерации ММА по развитию смешанных единоборств.

— На этом чемпионате мы сделали ставку на молодых и перспективных бойцов, дали им возможность проявить себя на высоком уровне, и этот выбор полностью оправдался. Наши ребята продемонстрировали отличную подготовку, настоящий бойцовский характер и красивую работу в октагоне. Желаю всем нашим спортсменам не останавливаться на достигнутом, продолжать упорно тренироваться, совершенствовать своё мастерство и покорять новые вершины. Уверен, впереди еще много важных стартов и больших побед, — отметил Сагиндык Мекеев.

Президент Национальной федерации ММА также выразил искреннюю благодарность почетному президенту Национальной федерации ММА Казахстана и вице-президенту НОК Казахстана Гаджи Гаджиеву, отметив его огромный личный вклад в развитие отечественного ММА.

По словам Сагиндыка Мекеева, именно благодаря системной работе, поддержке спортсменов, тренеров и региональных федераций удалось создать прочный фундамент, который сегодня приносит столь высокие международные результаты.

— Успешное выступление в Куала-Лумпуре стало еще одним подтверждением высокого уровня казахстанской школы смешанных единоборств. Победа в общекомандном зачете среди взрослых, а также многочисленные медали во всех возрастных категориях свидетельствуют об эффективной системе подготовки спортивного резерва и поступательном развитии ММА в Казахстане. Сегодня Казахстан не только удерживает лидирующие позиции в Азии, но и формирует новое поколение бойцов, способных достойно представлять страну на крупнейших международных турнирах. Победа на чемпионате Азии стала результатом многолетней системной работы тренерского штаба и самих спортсменов, а также людей причастных к развитию нашего вида спорта. Отечественное ММА последовательно развивается. Постараемся порадовать казахстанцев достойным выступлением на грядущих Азиатских играх в Японии, — подчеркнул известный тренер и спортивный функционер.

Фото: Национальная федерация ММА Казахстана

Итоги выступления сборной Казахстана

Взрослые

Золото:

Жексебай Абилмансур (56,7 кг)

Нафис Хамза (61,2 кг)

Анарбек Нургиса (74,9 кг)

Ильдар Шарипов (79,4 кг)

Мансур Шахгереев (93,0 кг)

Серебро:

Али Амангалиев (56,7 кг)

Олег Пехотин (65,8 кг)

Акарыс Жумабеков (70,3 кг)

Анас Нуркеш (79,4 кг)

Бронза:

Сагатбек Нурканат (83,9 кг)

Аманжол Жолтаев (83,9 кг)

Томирис Жусупова (47,6 кг)

Аружан Жакан (52,2 кг)

Айгерим Тореханова (56,7 кг)

Молодежь (до 21 года)

Серебро:

Санжар Имангали (56,7 кг)

Альтаир Мейрханов (61,2 кг)

Ерсайые Нурланулы (65,8 кг)

Бронза:

Ералы Ордабаев (70,3 кг)

Слямгали Акимгали (93,0 кг)

Юноши (до 18 лет)

Золото:

Санжар Картай (65,8 кг)

Серебро:

Тамерлан Тултаев (47,6 кг)

Бронза:

Арлан Самигола (56,7 кг)

Шахнур Юлчиев (61,2 кг)

Юноши (до 16 лет)

Серебро:

Мейрман Жарылкасынов

Бронза:

Абдуали Талант (58 кг)

Младшие юноши (до 14 лет)

Золото:

Санжар Муханжанов (38 кг)

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