Названа главная причина споров вокруг аккредитации ММА в Казахстане

В Казахстане до июля 2026 года действовали две основные республиканские федерации ММА. Однако в рамках масштабной реструктуризации Министерства туризма и спорта РК государственное признание и аккредитацию сохранила только одна. Минспорта официально отозвало государственную аккредитацию у Казахстанской объединенной федерации ММА (KAZMMA). Официальный статус главного регулирующего органа и свидетельство об аккредитации (выданное 22 июля 2026 года) получила Национальная федерация Mixed Martial Arts (ММА), возглавляемая Сагындыком Мекеевым.

Различные заявления и трактовки этой ситуации ввели в заблуждение спортсменов, тренеров и болельщиков. За разъяснениями мы обратились к основателю промоушена Naiza Нурбеку Карабала.

По его словам, согласно новым правилам Минспорта, в Казахстане теперь действует принцип «одна аккредитованная федерация на один вид спорта». Выбор министерства в пользу Национальной федерации ММА, по его словам, связан с предстоящими Азиатскими играми.

— Сагындык Мекеев с момента основания ММА в Казахстане работает как тренер и организатор, вложивший огромные силы в наш спорт. Он также является моим личным тренером, поэтому я досконально знаю его вклад. Национальная федерация ММА, которую он возглавляет, — признанная на международном уровне организация. Она входит в структуру Олимпийского совета Азии и представляет страну на официальных стартах. Уже в сентябре наши спортсмены под ее эгидой примут участие в Азиатских играх в Японии, что прямо подтверждает ее высокий статус, — сказал Нурбек Карабала.

Необходимо отметить, что в мире любительского ММА сейчас происходит жесткий раскол и борьба за сферы влияния. Азиатские игры и Азиатский Олимпийский совет (ОСА) работают исключительно с AMMA (Asian Mixed Martial Arts Association), созданной в конце 2022 года. Именно AMMA официально признана Олимпийским советом Азии единственным руководящим органом на континенте. Она отвечает за проведение соревнований по ММА на Азиатских играх 2026 года в Нагое и Азиатских играх в закрытых помещениях (AIMAG).

Чемпионаты мира и Европы остаются под крылом IMMAF (International Mixed Martial Arts Federation). Это исторически главная организация в любительском ММА, которую поддерживает UFC, и она проводит собственные чемпионаты Азии и мира.

Конфликт с аккредитацией федераций ММА в Казахстане — прямое продолжение ситуации в мире. Казахстанская федерация KAZMMA ориентирована на IMMAF. Из-за этого ее бойцы регулярно побеждали на чемпионатах мира IMMAF, однако у организации нет прямого выхода на Азиатские игры под эгидой ОСА. Получившая аккредитацию в министерстве Национальная федерация ММА (Сагындыка Мекеева) вошла в состав AMMA, получила признание НОК РК и право представлять сборную Казахстана на официальных Азиатских играх.

Несмотря на непростую ситуацию в мире, Нурбек Карабала призвал все организации, занимающиеся развитием ММА в Казахстане, сосредоточиться на созидании, а не на внутренних конфликтах.

— Сегодня нашему спорту необходимы единство, конструктивная работа и поддержка бойцов, а не попытки посеять раздор. Только объединив усилия, мы сможем добиться новых высот. Казахстан по праву считается одной из ведущих держав в мире ММА: наши бойцы успешно выступают в топ-лигах, Naiza стремительно растет, открываются новые клубы. Все усилия должны быть направлены на воспитание чемпионов и укрепление авторитета страны. В выигрыше должны оставаться спортсмены, а главным ответом на любые споры — результаты на мировых аренах, — заключил Нурбек Карабала.

Ранее стало известно, что у Казахстана появился шанс на медаль в новом олимпийском виде спорте.