Сборная Казахстана по футболу впервые проводит сборы в Шымкенте

Национальная сборная Казахстана по футболу впервые проводит учебно-тренировочные сборы в Шымкенте. Подготовка к международным товарищеским матчам проходит на Центральном стадионе имени Кажымукана, передает Kazinform.

— Учебно-тренировочный сбор продлится до 4 июня, после чего команда отправится в Армению для участия в международных матчах. Первую товарищескую встречу национальная сборная проведет 6 июня на выезде. Следующим соперником станет сборная Венгрии, занимающая 42-е место в рейтинге FIFA. Матч состоится 9 июня и станет важным этапом подготовки команды, а также возможностью для игроков укрепить международный опыт, — сообщили в акимате Шымкента.

Фото: акимат Шымкента

В состав участников нынешнего сбора вошли и представители шымкентского футбольного клуба «Ордабасы». В числе приглашенных — опытные игроки Сергей Малый и Бекхан Шайзада. Для молодых футболистов Жасулана Амира и Магжана Токтыбая, впервые вызванных в расположение национальной сборной, участие в сборе станет важным шагом в профессиональной карьере.

Фото: акимат Шымкента

Фото: акимат Шымкент

В акимате отметили, что Центральный стадион имени Кажымукана в 2025 году прошел масштабную модернизацию. Здесь полностью обновили натуральное покрытие поля и внедрили автоматизированную систему полива.

Фото: акимат Шымкента