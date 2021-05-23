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    01:52, 23 Май 2021 | GMT +6

    Сборная Казахстана победила хозяев ЧМ-2021 по хоккею

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    РИГА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана в первом матче на чемпионате мира по хоккею в Риге сыграла с хозяевами турнира. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Юрий Михайлис выставил следующий состав: Бояркин (Шутов) — Маклюков-Диц, Шин-Старченко-Рымарев; Сведберг-Блэкер, Михайлис-Волк-Савицкий; Степаненко-Шалапов, Акользин-Сагадеев-Шевченко; Панюков-Шестаков-Асетов, Данияр, Петухов.


    Первый период остался без заброшенных шайб, во втором на шайбу Лауриса Дарзиньша в большинстве ответил Александр Шин. Все должно было решиться в заключительной двадцатиминутке, где Рихард Букартс снова вывел хозяев вперед, однако довольно быстро на это ответил Джесси Блэкер. Действо перешло в овертайм, а там ничего не изменилось. В серии буллитов сильнее были казахстанцы. 3:2 — сильнее Казахстан.

    Сегодня сборная Казахстана в 19:15 сыграет против команды Финляндии.

    Латвия — Казахстан 2:3 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

    Шайбы:
    1:0 — 27:44 Дарзиньш (Даугавиньш). В равенстве
    1:1 — 38:59 Шин (Старченко, Диц). В большинстве
    2:1 — 45:25 Букартс (Цибульскис). В равенстве
    2:2 — 45:37 Блэкер (Сведберг, Сагадеев). В равенстве
    Вратари: Кивлениекс — Бояркин
    Штраф: 8:4 (2:2, 4:2, 0:0, 2:0).






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