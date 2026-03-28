РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:50, 27 Март 2026 | GMT +5

    Сборная Казахстана по стрельбе из лука завоевала три золота на этапе Кубка Азии

    Сегодня, 27 марта, в Бангкоке (Таиланд) прошли первые финалы этапа Кубка Азии по стрельбе из лука, передает Kazinform.

    Фото: Национальная федерация стрельбы из лука РК

    Как сообщает Национальная федерация стрельбы из лука РК, в активе национальной сборной 3 золотые и 1 бронзовая медаль. 

    Призёры:

    Женская команда Казахстана в блочном луке - Виктория Лян, Роксана Юнусова и Диана Юнусова. В финале спортсменки одержали победу над сборной Индии со счётом 229–227.

    Фото: Национальная федерация стрельбы из лука РК

    Мужская команда Казахстана в классическом луке - Ильфат Абдуллин, Дастан Каримов, Даулеткелды Жанбырбай. В решающем поединке казахстанцы оказались сильнее команды Индии.

    Фото: Национальная федерация стрельбы из лука РК

    Женская сборная Казахстана в классическом луке - Диана Турсынбек, Самира Жумагулова, Александра Землянова. В финале наши лучницы победили сборную Китая.

    Смешанная команда Казахстана в блочном луке. Виктория Лян и Бунёд Мирзаметов в матче за третье место обыграли соперников из Сингапура со счётом 152–151.

    Теги:
    Спорт Сборная Казахстана Стрельба из лука
    Гульжан Тасмаганбетова
    Сейчас читают