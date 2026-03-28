Сборная Казахстана по стрельбе из лука завоевала три золота на этапе Кубка Азии

Как сообщает Национальная федерация стрельбы из лука РК, в активе национальной сборной 3 золотые и 1 бронзовая медаль.

Призёры:

Женская команда Казахстана в блочном луке - Виктория Лян, Роксана Юнусова и Диана Юнусова. В финале спортсменки одержали победу над сборной Индии со счётом 229–227.

Фото: Национальная федерация стрельбы из лука РК

Мужская команда Казахстана в классическом луке - Ильфат Абдуллин, Дастан Каримов, Даулеткелды Жанбырбай. В решающем поединке казахстанцы оказались сильнее команды Индии.

Фото: Национальная федерация стрельбы из лука РК

Женская сборная Казахстана в классическом луке - Диана Турсынбек, Самира Жумагулова, Александра Землянова. В финале наши лучницы победили сборную Китая.

Смешанная команда Казахстана в блочном луке. Виктория Лян и Бунёд Мирзаметов в матче за третье место обыграли соперников из Сингапура со счётом 152–151.