Сборная Казахстана по стрельбе из лука завоевала три золота на этапе Кубка Азии
Сегодня, 27 марта, в Бангкоке (Таиланд) прошли первые финалы этапа Кубка Азии по стрельбе из лука, передает Kazinform.
Как сообщает Национальная федерация стрельбы из лука РК, в активе национальной сборной 3 золотые и 1 бронзовая медаль.
Призёры:
Женская команда Казахстана в блочном луке - Виктория Лян, Роксана Юнусова и Диана Юнусова. В финале спортсменки одержали победу над сборной Индии со счётом 229–227.
Мужская команда Казахстана в классическом луке - Ильфат Абдуллин, Дастан Каримов, Даулеткелды Жанбырбай. В решающем поединке казахстанцы оказались сильнее команды Индии.
Женская сборная Казахстана в классическом луке - Диана Турсынбек, Самира Жумагулова, Александра Землянова. В финале наши лучницы победили сборную Китая.
Смешанная команда Казахстана в блочном луке. Виктория Лян и Бунёд Мирзаметов в матче за третье место обыграли соперников из Сингапура со счётом 152–151.