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Сборная Казахстана по маунтинбайку завоевала семь медалей на чемпионате Азии

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
23 Октября 2022, 21:42
Сборная Казахстана по маунтинбайку завоевала семь медалей на чемпионате Азии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Сунчхоне (Южная Корея) завершился чемпионат Азии по маунтинбайку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По данным пресс-службы Федерации велоспорта Казахстана, в финальный день соревнований участники стартовали в дисциплине кросс-кантри элиминатор. В данной дисциплине казахстанской сборной вновь удалось завоевать медали благодаря блестящему выступлению Алины Саркуловой и Виолетты Казаковой.

Алина Саркулова завоевала «золото», вписав себя в историю казахстанского велоспорта, как первую чемпионку Азии в маунтинбайке среди женщин в категории элита. Виолетта Казакова выиграла «серебро» в этой же категории.

«Кросс-кантри элиминатор интересный вид, интрига сохраняется до последнего, — отмечает главный тренер сборной по маунтинбайку Александр Дымовских. — Юниоры допускались в этот вид в категории элита, и наша юниорка сильно выступила, несмотря на возраст. На Алину Саркулову мы рассчитывали, что возьмет медаль. А Виолетта Казакова, конечно, очень удивила и порадовала, проявила спринтерские качества. Молодцы, девчонки. Красиво завершили чемпионат Азии. Среди мужчин нашим гонщикам не удалось отобраться в финал, так как наши более сильны в темповых дисциплинах, а наши азиатские соперники как раз славятся своими спринтерскими качествами. На этом соревновании мы впервые за два года смогли оценить уровень азиатских гонщиков, так как в пандемийный и постпандемийный период с ними не пересекались. Это было большой загадкой для нас. Оказалось, что за это время наши маунтинбайкеры стали сильнее, чему мы очень рады».

Ранее отечественные велосипедисты забросили в копилку сборной пять медалей. 18 октября Денис Сергиенко, Алексей Фефелов, Егор Карасев, Алина Саркулова и Темирлан Мухамедиянов выиграли эстафету. 21 октября юниорки Алина Спирина и Виолетта Казакова заняли первое и второе места, соответственно, в кросс-кантри олимпике, позже андер Денис Сергиенко стал обладателем «серебра» в этой же дисциплине. 22 октября Алина Саркулова заняла третье место также в кросс-кантри олимпике.

Таким образом, сборная Казахстана по маунтинбайку завершила чемпионат Азии с семью медалями разного достоинства.


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