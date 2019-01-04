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Сборная Казахстана по хоккею сыграет с Данией за место в элите МЧМ-2019

4 Января 2019 20:03 135
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Сборная Казахстана по хоккею сыграет с Данией за место в элите МЧМ-2019

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 4 января, сборная Казахстана проведет второй матч с Данией в рамках утешительного раунда молодежного чемпионата мира, сообщает СИА «SPORTINFORM».

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Поединок стартует в 23:00 по времени Астаны и будет показан в прямом эфире на телеканале QazSport.

Напомним, матчи за выживание проходят до двух побед. В первой игре казахстанцы выиграли со счетом 4:3. В случае сегодняшнего успеха - подопечные Сергея Старыгина сохранят прописку в элите. Если победу одержат датчане - будет проведен третий матч.Ранее в рамках группового этапа казахстанцы уступили Финляндии (0:5), США (2:8), Словакии (2:11) и Швеции (1:4), став последней командой в группе В. Разница забитых и пропущенных голов - 5:28. Датчане с четырьмя поражениями и разницей шайб 0:26 стали худшей командой в группе А.

Ранее, казахстанские хоккеисты сборной РК на молодежном чемпионате мира 2019 в Канаде подчеркивали, что на трибунах их сильно поддерживают.

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Ключевые слова: Спорт,
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