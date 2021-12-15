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Сборная Казахстана по футзалу уступила команде Узбекистана в товарищеском матче

15 Декабря 2021 22:31
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Сборная Казахстана по футзалу уступила команде Узбекистана в товарищеском матче

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по футзалу в Нур-Султане провела второй товарищеский матч против команды Узбекистана в рамках подготовки к чемпионату Европы-2022, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

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Первый тайм не предвещал никаких проблем для сборной Казахстана: уже к 6-й минуте счет был 3:0 — отличились Биржан Оразов (2-я), Альберт Акбаликов (3-я) и Дуглас (6-я). Однако после перерыва ситуация на площадке кардинальным образом изменилась: за полтайма футболисты сборной Узбекистана смогли забить пять мячей подряд. Затем отыгрываться пришлось уже Казахстану: на 36-й минуте дубль оформил Арнольд Кнауб, но через две минуты соперники вновь вернули себе преимущество в два мяча. Таким образом, итог игры — поражение сборной Казахстана со счетом 4:6.

Напомним, первый товарищеский матч Казахстана и Узбекистана прошел вчера и закончился победой казахстанцев со счетом 3:1. Что касается предстоящего ЕВРО-2022, то континентальное первенство пройдет с 19 января по 6 февраля в Нидерландах.

Сборная Казахстана на групповом этапе сыграет с Италией, Словенией и Финляндией.


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#Спорт   #Узбекистан   #Футзал  
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