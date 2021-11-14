Сборная Казахстана по футболу проиграла с разгромным счетом Франции в матче отбора на ЧМ-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года сборная Казахстана с разгромным счетом проиграла Франции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Стартовые составы выглядели следующим образом:

Франция: Льорис, Кунде, Упамекано, Эрнандес, Коман, Рабьо, Канте, Тео Эрнандес, Гризманн, Мбаппе, Бензема;

Казахстан: Покатилов, Тайкенов, Алип, Марочкин, Ерланов, Быстров, Жарынбетов, Куат, Тапалов, Омиртаев, Аймбетов.

Талгат Байсуфинов решил выставить экспериментальный состав, в свою очередь Дидье Дешам отнесся к поединку серьезно. Уже на шестой минуте счет открыл Килиан Мбаппе, а следом забил еще два, оформив хет-трик за 26 минут, на этом первая половина была закончена. Во второй дубль сделал Карим Бензема, пошли замены и Адриен Рабьо вколотил мяч головой в сетку после углового, а итог подвели Антуан Гризманн и Мбаппе. 8:0 — значительно сильнее французы, казахстанцы же ничего опасного у ворот соперника не создали и наносили удары будто ради статистики.

Таким образом, Казахстан по итогам отборочного раунда сыграл три ничьи и проиграл пять матчей, набрав три очка стал последним в группе D.

Франция — Казахстан 8:0 (3:0)

Голы: Мбаппе 6 (1:0), Мбаппе 12 (2:0), Мбаппе 32 (3:0), Бензема 55 (4:0), Бензема 59 (5:0), Рабьо 75 (6:0), Гризманн с пенальти 84 (7:0), Мбаппе 87 (8:0).