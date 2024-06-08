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    07:45, 08 Июнь 2024 | GMT +6

    Сборная Казахстана по футболу проиграла Армении

    футбол
    Фото: Sports.kz

    Сборная Казахстана сыграла товарищеский матч против Армении в Ереване, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Гости проводили первый поединок после ухода Магомеда Адиева, а руководил командой его помощник Руслан Балтиев.

    Стартовые составы команд выглядели следующим образом:


    Армения:     Чанчаревич, Арутюнян, Мурадян, Ароян, Григорян, Дашян, Бичахчян, Тикнизян, Оганесян, Миранян, Сперцян;
    Казахстан: Шацкий, Алип, Касым, Оразов, Тагыберген, Самородов, Вороговский, Тапалов, Садыбеков, Астанов, Марочкин.

    Уже на четвертой минуте Александр Марочкин после прострела срезал мяч в свои ворота. Затем команды создали ряд опасных моментов, так у гостей Марочкин попал в штангу после углового, а Максим Самородов в упор отправил мяч в перекладину перед перерывом. Во второй половине команды действовали открыто, создавали опасность, Самородов упустил явные возможности отличиться, а забить из центра штрафной удалось Ваану Бичахчяну, на последней минуте с пенальти отметился Бауыржан Исламхан — 2:1.

    11 июня Казахстан встретиться с Азербайджаном, этот поединок пройдет в Венгрии.

    Армения — Казахстан 2:1 (1:0)
    Голы:     Марочкин автогол 4 (1:0), Бичахчян 58 (2:0), Исламхан 90+6 (2:1).



    Теги:
    Спорт Футбол Армения спортсмены Казахстана
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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