Сборная Казахстана по футболу проиграла Армении

Сборная Казахстана сыграла товарищеский матч против Армении в Ереване, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Гости проводили первый поединок после ухода Магомеда Адиева, а руководил командой его помощник Руслан Балтиев.

Стартовые составы команд выглядели следующим образом:



Армения: Чанчаревич, Арутюнян, Мурадян, Ароян, Григорян, Дашян, Бичахчян, Тикнизян, Оганесян, Миранян, Сперцян;

Казахстан: Шацкий, Алип, Касым, Оразов, Тагыберген, Самородов, Вороговский, Тапалов, Садыбеков, Астанов, Марочкин.

Уже на четвертой минуте Александр Марочкин после прострела срезал мяч в свои ворота. Затем команды создали ряд опасных моментов, так у гостей Марочкин попал в штангу после углового, а Максим Самородов в упор отправил мяч в перекладину перед перерывом. Во второй половине команды действовали открыто, создавали опасность, Самородов упустил явные возможности отличиться, а забить из центра штрафной удалось Ваану Бичахчяну, на последней минуте с пенальти отметился Бауыржан Исламхан — 2:1.

11 июня Казахстан встретиться с Азербайджаном, этот поединок пройдет в Венгрии.

Армения — Казахстан 2:1 (1:0)

Голы: Марочкин автогол 4 (1:0), Бичахчян 58 (2:0), Исламхан 90+6 (2:1).





