Сборная Казахстана по футболу обыграла Таджикистан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальная сборная Казахстана по футболу прервала свою неудачную серию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Сегодня на «Астана Арене» в Нур-Султане команда Талгата Байсуфинова одержала победу над Таджикистаном в товарищеском матче (1:0). Автором решающего мяча стал полузащитник Бактиер Зайнутдинов.

Таким образом, сборная Казахстана победила впервые спустя более чем год. В предыдущих 15 матчах казахстанцы потерпели десять поражений и пять раз сыграли вничью.

В последний раз отечественная команда побеждала 4 сентября 2020 года в матче против Литвы в Лиге наций (2:0).