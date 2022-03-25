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    01:04, 25 Март 2022 | GMT +6

    Сборная Казахстана по футболу обыграла Молдову в первом стыковом матче Лиги наций

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В первом стыковом матче Лиги наций сборная Казахстана на выезде обыграла команду Молдовы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Стартовые составы выглядели следующим образом :

    Молдова: Намашко, Думбравану, Болохан, Посмак, Рябчук, Ревенко, Ионицэ, Рацэ, Плэтикэ, Каймаков, Николаеску;
    Казахстан: Шацкий, Суюмбаев, Алип, Малый, Марочкин, Быстров, Нарзилдаев, Тагыберген, Васильев, Зайнутдинов, Щеткин.

    Если смотреть на рейтинг сборных FIFA, то казахстанцы были явными фаворитами, но начался поединок с прессинга молдован, он ничего не давал и тут свой шанс упустил Владислав Васильев, из пределов штрафной он закрутил чуть над перекладиной, во второй части первой половины хозяева прибавили и упустили ряд моментов забить, где-то гостей спас Игорь Шацкий, а в одном из моментов крутой сейв выдал Александр Марочкин, однако, как они не старались, в компенсированное время Ион Николаеску убежал от Нуралы Алипа и пробил под перекладину — 1:0.

    Второй тайм начался с замен, Айбол Абикен вышел вместо Думана Нарзилдаева, молдаване хотели закрепить успех, однако нарвались на ответный гол, после подачи Васильева ударом головой отметился Сергей Малый — 1:1. Хозяева снова пошли вперед и пропустили, Вячеслав Посмак срезал мяч в свои ворота. Время еще было, но ничего не изменилось. 2:1 — сильнее Казахстан.

    Ответная игра пройдет 29 марта в 20:00 на «Астана Арене».

    Молдова — Казахстан 1:2 (1:0).

    Голы: Николаеску 45+1 (1:0), Малый 63 (1:1), Посмак автогол 79 (1:2).



    Ранее на официальном сайте УЕФА были анонсированы стыковые матчи Лиги наций.
    Теги:
    Спорт Футбол Молдова Сборная Казахстана Зайнутдинов Главная
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