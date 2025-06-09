Сборная Казахстана назвала состав на игру с Северной Македонией
Стал известен стартовый состав сборной Казахстана на матч с Северной Македонией, который пройдет в 19:00 на «Астана-Арене» в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.
Казахстан: Сейсен (В), Астанов, Быстров, Малый, Алип, Вороговский, Чесноков, Куат, Тагыберген(К), Кенжебек, Самородов.
Северная Македония: Димитриевски (В), Муслиу, Зайков, Деспотовски, Алиоски, Барди (К), Костадинов, Эльмас, Чурлинов, Трайковски, Миовски
Прямая трансляция матча Казахстан — Северная Македония начнется в 18:50 по казахстанскому времени – ее можно будет посмотреть на телеканале Qazsport.
Сборная Казахстана начала отборочный турнир к чемпионату мира 2026 года с выездного поражения от Уэльса – 1:3. Во втором матче казахстанцы также играли на чужом поле и одержали победу над Лихтенштейном со счётом 2:0.
Северная Македония стартовала с уверенной домашней победы над Лихтенштейном – 3:0, а затем дважды сыграла вничью: сначала с Уэльсом (1:1), затем с Бельгией (1:1).
Таким образом, перед очной встречей македонцы набрали пять очков, казахстанцы – три.
Ранее сборная Казахстана в товарищеской игре уступила с крупным счетом сборной Беларуси.