Сборная Кабо-Верде впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира

Сборная Кабо-Верде сыграла вничью с Саудовской Аравией в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года и впервые в своей истории вышла в плей-офф мирового первенства, передает корреспондент агентства Kazinform.

Встреча группы H, прошедшая в Хьюстоне (США), завершилась со счетом 0:0.

По итогам группового этапа команда Кабо-Верде набрала 3 очка и заняла второе место в квартете, обеспечив себе путевку в 1/16 финала. Следующим соперником дебютанта чемпионатов мира станет действующий чемпион мира — сборная Аргентины.

Сборная Саудовской Аравии с двумя очками заняла последнее место в группе H и завершила выступление на турнире.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике. Финал турнира состоится 19 июля.

Ранее Франция разгромила Норвегию и вышла с плей-офф с первого места.