Франция разгромила Норвегию и вышла в плей-офф ЧМ-2026 с первого места

Сборная Франции одержала крупную победу над Норвегией в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Встреча завершилась со счетом 4:1. Главным героем матча стал Усман Дембеле, оформивший хет-трик уже в первом тайме. После перерыва четвертый мяч французов забил Дезире Дуэ. Две голевые передачи на свой счет записал Килиан Мбаппе.

Единственный гол сборной Норвегии забил Тело Осгор. Во втором тайме норвежцы также не реализовали пенальти — удар Йоргена Ларсена оказался неточным. При этом лидеры команды Эрлинг Холанн и Мартин Эдегор весь матч провели на скамейке запасных.

Главный тренер французской сборной Дидье Дешам пропустил встречу в связи со смертью матери.

По итогам группового этапа Франция набрала 9 очков и заняла первое место в группе, обеспечив себе выход в плей-офф. Норвегия с 6 очками также вышла в следующую стадию турнира, где сыграет против Кот-д'Ивуара. Сенегал завершил турнир с 3 очками, а Ирак, не набравший ни одного балла, покидает чемпионат мира.

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