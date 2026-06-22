Сборная Кабо-Верде вырвала вторую ничью на ЧМ-2026 по футболу

Сборные Уругвая и Кабо-Верде не выявили победителя в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Встреча группы H, состоявшаяся в Майами на стадионе «Хард Рок», завершилась со счетом 2:2.

Счет на 21-й минуте открыл полузащитник сборной Кабо-Верде Ленини. Незадолго до перерыва уругвайцы сумели переломить ход игры: сначала отличился Максимилиано Араухо, а в компенсированное к первому тайму время гол забил Агустин Каноббио.

Однако во втором тайме островная команда вновь продемонстрировала характер. На 61-й минуте Элио Варела восстановил равновесие и принес своей сборной важное очко.

Для Кабо-Верде это уже второй подряд успешный результат на турнире. В стартовом матче команда сенсационно сыграла вничью со сборной Испании (0:0), а теперь отобрала очки и у двукратных чемпионов мира из Уругвая.

В заключительном туре группового этапа Кабо-Верде встретится со сборной Саудовской Аравии, тогда как Уругвай сыграет против Испании. Оба матча состоятся 27 июня.

Ранее Бельгия и Иран сыграли вничью.