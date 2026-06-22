Бельгия и Иран сыграли вничью без голов на ЧМ-2026

Сборные Бельгии и Ирана не смогли выявить победителя в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Встреча группы G, состоявшаяся на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (США), завершилась со счетом 0:0.

На 25-й минуте нападающий сборной Ирана Мехди Тареми отправил мяч в ворота бельгийцев, однако после просмотра видеоповтора (VAR) гол был отменен. Во втором тайме сборная Бельгии осталась в меньшинстве после удаления Натана Нгоя на 67-й минуте, однако иранская команда не сумела реализовать численное преимущество.

После двух туров в активе Бельгии и Ирана по два очка. Еще две команды группы — Египет и Новая Зеландия — свой матч второго тура проведут позднее.

В заключительном туре группового этапа Бельгия сыграет против Новой Зеландии, а Иран встретится с Египтом. Обе встречи состоятся 27 июня.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.

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