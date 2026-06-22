Испания обыграла Саудовскую Аравию и возглавила группу на ЧМ-2026

Сборная Испании одержала крупную победу над Саудовской Аравией во втором туре группового этапа чемпионата мира — 2026, передает корреспондент агентства Kazinform.

Встреча группы H, состоявшаяся на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, завершилась со счетом 4:0 в пользу испанцев.

Уже на 10-й минуте Ламин Ямаль открыл счет и записал на свой счет первый гол на чемпионатах мира. Затем нападающий Микель Оярсабаль в течение трех минут оформил дубль, отличившись на 21-й и 24-й минутах. После перерыва защитник саудовской сборной Хассан Аль-Тамбакти отправил мяч в собственные ворота, установив окончательный результат матча.

После двух туров Испания набрала четыре очка и вышла на первое место в группе H. Саудовская Аравия с одним баллом замыкает турнирную таблицу квартета.

В заключительном туре группового этапа испанцы сыграют против Уругвая, а саудовская команда встретится со сборной Кабо-Верде. Оба матча пройдут 27 июня.

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