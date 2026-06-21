FIFA-2026: Япония разгромила Тунис и отправила африканскую сборную домой

Сборная Японии уверенно обыграла команду Туниса в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Встреча группы F состоялась на стадионе ББВА в Гуадалупе (Мексика) и завершилась победой японской команды со счетом 4:0.

Счет был открыт уже на шестой минуте усилиями Даити Камады. На 31-й минуте Аясэ Уэда удвоил преимущество сборной Японии. После перерыва Дзюня Ито довел счет до крупного, отличившись на 69-й минуте, а на 83-й минуте Уэда оформил дубль и установил окончательный результат встречи.

Для японской сборной эта победа стала первой на турнире. В стартовом туре команда сыграла вничью с Нидерландами (2:2). Тунисцы, в свою очередь, потерпели второе поражение подряд после неудачи в матче со Швецией (1:3). Тунис же после двух поражений кряду потерял шансы на выход в плей-офф.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Мексике и Канаде. Групповой этап турнира продлится до 27 июня. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также восемь лучших сборных, занявших третьи места.

Ранее Эквадор и Кюрасао сыграли вничью в матче чемпионата мира по футболу-2026.