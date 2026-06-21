Эквадор и Кюрасао сыграли вничью в матче чемпионата мира по футболу-2026

Сборные Эквадора и Кюрасао сыграли вничью во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Встреча группы E состоялась на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити (США) и завершилась со счетом 0:0.

На протяжении всего матча команды создали несколько опасных моментов, однако так и не смогли поразить ворота друг друга. Основное и компенсированное время завершились без забитых мячей.

Для Эквадора это первое набранное очко на турнире после поражения от Кот-д’Ивуара (0:1) в стартовом туре. Кюрасао также заработал первый балл на чемпионате мира после крупного поражения от Германии (1:7).

Ранее во втором туре группы E сборная Германии одержала победу над Кот-д’Ивуаром со счетом 2:1.

После двух туров Германия лидирует в группе с шестью очками, Кот-д’Ивуар имеет три балла, а Эквадор и Кюрасао набрали по одному очку.

Отметим, что для Кюрасао это первое очко в истории чемпионатов мира.

Ранее Германия вырвала победу у Кот-д’Ивуара на последних секундах матча ЧМ-2026.