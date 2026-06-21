Германия вырвала победу у Кот-д’Ивуара на последних секундах матча ЧМ-2026

Сборная Германии одержала волевую победу над командой Кот-д’Ивуара во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Встреча группы E состоялась на стадионе BMO Field в Торонто (Канада) и завершилась со счетом 2:1 в пользу немецкой команды.

Счет в матче на 30-й минуте открыл полузащитник сборной Кот-д’Ивуара Франк Кессье. Немцы сумели отыграться во втором тайме благодаря голу Дениза Ундава на 68-й минуте.

Когда матч уже приближался к ничьей, Ундав вновь оказался в центре внимания и на четвертой компенсированной минуте принес Германии победу, оформив дубль.

После двух туров сборная Германии набрала шесть очков и единолично возглавила турнирную таблицу группы E. В активе Кот-д’Ивуара остается три очка.

В заключительном туре группового этапа Германия сыграет со сборной Эквадора, а Кот-д’Ивуар встретится с командой Кюрасао. Оба матча состоятся 25 июня.

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