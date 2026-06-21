Нидерланды разгромили Швецию на ЧМ 2026
Сборная Нидерландов одержала крупную победу над Швецией во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.
Встреча группы F, прошедшая на стадионе NRG Stadium в Хьюстоне (США), завершилась со счетом 5:1 в пользу нидерландцев.
Счет был открыт уже на 5-й минуте — отличился нападающий Брайан Бробби. Спустя 12 минут форвард оформил дубль, укрепив преимущество своей команды. В начале второго тайма третий мяч забил Коди Гакпо.
Благодаря этой победе сборная Нидерландов набрала четыре очка после двух матчей и сделала важный шаг к выходу в плей-офф турнира. Шведы, несмотря на поражение, сохраняют шансы на продолжение борьбы за путевку в следующую стадию.
В заключительном туре группового этапа Нидерланды сыграют с Тунисом, а Швеция встретится с Японией. Оба матча состоятся 26 июня.
Напомним, групповой этап чемпионата мира продлится до 27 июня. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также восемь лучших сборных, занявших третьи места.
Ранее стало известно, что Турция потеряла шансы выйти в плей-офф ЧМ.