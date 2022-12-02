Сборная Германии обыграла Коста-Рику, но не смогла выйти в плей-офф ЧМ-2022

2 Декабря 2022, 03:13

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Германии одержала верх над Коста-Рикой со счетом 4:2 в заключительном матче группового этапа, но не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира в Катаре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Германия, у которой всего одно очко после двух матчей в группе, активно начала игру. Немцам победа была необходима, чтобы выйти в следующий раунд. Уже на второй минуте голкиперу «Лос Тикос» Кейлору Навасу пришлось выручать свою команду - он отбил опасный удар Джамала Мусиалы и перевел мяч на угловой. Далее со стороны «бундестим» последовали еще несколько острых атак, в одном из них они сумели открыть счет. На 10 минуте ударом головой отличился крайний нападающий Серж Гнабри после навеса Давида Раума.

После этого команда Флика пыталась укрепить свое преимущество в счете, Гнабри и Мусиала имели хорошие возможности забить еще по голу, но Коста-Рика не позволила этого сделать. Под занавес первого тайма костариканцы даже создали опасные моменты у ворот Мануэля Нойера, на 42 минуте Кейшер Фуллер неожиданно оказался один на один с голкипером после ошибки защитника, но пробил выше.

Костариканцы во втором тайме выглядели активнее. Они сумели сравнять счет - на 58 минуте отличился Ельцин Техеда. Далее немцы начали прессинговать, а Мусиала дважды попал в штангу. Оба раза он пробрался к штрафной с левого фланга и идеально закрутил, но ему не повезло. Коста-Рика также старалась забить еще один гол и на 70 минуте Хуан Варгас вовсе вывел центральноамериканцев вперед, но немцы быстро вернули паритет. Кай Хаверц получил передачу от партнера и технично переиграл голкипера. Спустя еще 12 минут он оформил дубль. После этого немцы действовали увереннее и на первой добавленной минуте Никлас Фюллькруг установил на табло окончательный результат - 4:2.

Таким образом, после этой победы Германия оказалась на третьем месте с четырьмя очками в своей группе. Со вторым местом в следующий раунд вышла сборная Испании, которая также имеет четыре очка, но она обошла немцев по разнице забитых и пропущенных мячей. Первое место в группе Е сенсационно заняла Япония.

Ранее сообщалось, что сборная Бельгии сыграла вничью с Хорватией и покинула турнир, а команда Марокко обыграла Канаду со счетом 2:1 в заключительном матче группового этапа и вышла в плей-офф чемпионата мира в Катаре. Также сборная Японии сенсационно обыграла Испанию и вышла в плей-офф турнира.

Фото: sports.kz