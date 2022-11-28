Сборная Ганы обыграла Южную Корею на ЧМ-2022

28 Ноября 2022, 21:05

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сборная Ганы переиграла Южную Корею во втором матче группы H на чемпионате мира в Катаре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Игра проходила на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в городе Эр-Райян и завершилась со счетом 3:2.

Матч активно начали южнокорейцы. Они с первых минут перехватили инициативу, периодически создавали моменты у ворот соперника, но в створ таки не попали. А вот ганцы в основном оборонялись, но ближе к середине тайма заиграли увереннее и сумели дважды поразить ворота. На 24-й минуте после розыгрыша штрафного счет открыл Мохаммед Салису, а Мохаммед Кудус спустя 10 минут удвоил счет, отправив мяч в сетку головой. Ассистировал ему Джордан Аю.

Вторая половина встречи началась удачно для «азиатских тигров». Сначала они сократили свое отставание, а затем вернули паритет на табло. На 58-й и 61-й минутах игры дважды забил головой форвард Чхо Кю Сун. Но этот счет держался не долго. «Черные звёзды» снова вышли вперед. Мохаммед Кудус оформил дубль после того, как Иньяки Уильямс с левого фланга сделал передачу на линию вратарской. Далее подопечные Паулу Бенту старались сравнять счет, бились до последней минуты, но ганцы сумели отстоять победу. Они в тяжелейшем матче сумели увезти три очка.

В первом туре Гана проиграла Португалии - 2:3 , а сборные Южной Кореи и Уругвая сыграли вничью – 0:0.

Фото: championat.com