Сборная Алматы выиграла командный зачет турнира по вольной борьбе

В Алматы завершился второй тур турнира по вольной борьбе Almaty Open Seniors, передает корреспондент агентства Kazinform.

В соревнованиях приняли участие 83 спортсмена в составе 13 команд, представляющих различные регионы Казахстана.

По итогам напряженных поединков в общекомандном зачете первое место заняла сборная Алматы. Второе место завоевали борцы Алматинской области, а тройку призеров замкнула команда области Жетысу.

Турнир прошел в шести олимпийских весовых категориях. Победители и призеры заработали важные рейтинговые очки в общем зачете лиги, укрепив свои позиции перед следующим этапом, а также денежные вознаграждения.

По словам основателя турнира Ерлана Малаева, проект направлен на развитие вольной борьбы и создание постоянной соревновательной площадки для спортсменов.

— Второй тур показал, что уровень соревнований заметно вырос. Расширяется география участников, увеличивается количество спортсменов. Самое главное — мы видим высокий интерес борцов к этому проекту. Наша задача — создать условия, чтобы они продолжали заниматься спортом, своим примером вдохновляли молодежь и вместе с нами популяризировали вольную борьбу. Впереди еще несколько этапов, и я уверен, что финальные соревнования будут еще более зрелищными и конкурентными, — сказал Ерлан Малаев.

Ранее стало известно, что Ернур Фидахметов стал серебряным призером международного турнира по борьбе в Венгрии.