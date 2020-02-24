Сбор персональных данных позволит оказывать медпомощь вне зависимости от места нахождения пациента

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ходе круглого стола в Алматы был рассмотрен вопрос введения нормы в проект нового Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», регламентирующей осуществление сбора персональных медицинских данных без согласия граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодня, согласно действующему законодательству, цифровая система здравоохранения предполагает возможность отказа каждого гражданина от предоставления своих персональных медицинских данных. Кроме того, закреплена норма, что для аналитической, статистической, научной деятельности разрешается использование информации только в деперсонализированном виде. Это исключает возможность идентификации персональных медицинских данных.

Так, проектом кодекса предусматриваются изменения в регулировании вопросов цифрового здравоохранения, что также необходимо для работы интеграционной платформы здравоохранения, в том числе электронных паспортов здоровья.

В ходе обсуждения директор Алматинского городского филиала РГП на ПХВ «Республиканский центр электронного здравоохранения» Министерства здравоохранения РК Гульнара Искакова отметила необходимость наполнения информационных систем персональными медицинскими данными.

«Это улучшение качества медицинской помощи, принятие клинических решений, оказание медицинской помощи независимо от того, где пациент оказался, в каком регионе», — сказала Гульнара Искакова.

К примеру, пациент прикреплён к поликлинике в городе Алматы и оказался в Северо-Казахстанской области. В этой ситуации для оказания медицинской помощи в полном объёме, проведения правильной диагностики, назначения лечений заболеваний и др. необходимы достоверные и полные клинические и административные данные.

В рамках нового Кодекса предлагается предусмотреть сбор, обработку и хранение персональных медицинских данных для формирования электронных медицинских записей, содержащих персональные медицинские данные, осуществлять по умолчанию;

передачу персональных медицинских данных третьим лицам осуществлять с согласия физического лица, кроме передачи персональных медицинских данных в Национальный электронный паспорт здоровья и электронные информационные ресурс;

доступ к персональным медицинским данным любого физического лица в случаях оказания экстренной и неотложной помощи обеспечивается по умолчанию для субъектов здравоохранения, оказывающих такие формы медицинской помощи.

При этом организации получают право доступа к персональным медицинским данным только в части, необходимой для оказания их услуг. Передача персональных медицинских данных физического лица запрещается, за исключением случаев, предусмотренных законами РК.

Уполномоченный орган обеспечивает обработку, хранение и защиту персональных медицинских данных, хранящихся на национальном уровне.

Отметим, в обсуждении кодекса приняли участие министр здравоохранения РК Е. Биртанов, заместитель акима города Алматы Е. Бабакумаров, депутат Мажилиса Парламента РК З. Аманжолова, уполномоченный по правам детей А. Саин, а также представители медицинских организаций, экспертной общественности, НПО, СМИ.