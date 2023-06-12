Сбор гуманитарной помощи для жителей области Абай ведут в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы открыли сбор гуманитарной помощи для жителей области Абай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Пункт сбора находится во фронт-офисе волонтеров Алматы по адресу: улица Байтурсынова 22к1, 1 этаж.

Контакты для связи: +7 747 821 64 78; +7 747 540 01 40.

Время работы пункта приема с 10:00 до 19:00.

Напомним, на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев на предварительной площади 0,3 га. Для тушения пожара привлекли вертолет. Кроме того, спасателей из трех регионов направили для помощи в тушении лесного пожара.

Позже дополнительно для борьбы с пожаром на место ЧП отправили спасателей из Алматы, Алматинской, Карагандинской областей и области Жетысу.

Все 14 лесничих погибли при пожаре в области Абай. 316 человек были эвакуированы из-за пожара в области. Правительству и акимату области Абай поручили оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

Для эвакуированных из-за пожара жителей подготовили 9 пунктов в Семее.

Ранее был опубликован список погибших при пожаре в области Абай.

12 июня в Казахстане объявлен Днем траура в память о погибших при пожаре.