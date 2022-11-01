Сбои в работе интернета объяснили в Минцифровизации

1 Ноября 2022, 12:31

1 Ноября 2022, 12:31

Сбои в работе интернета объяснили в Минцифровизации

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин прокомментировал сбои в работе интернета в конце октября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«29 сентября государственная техническая служба объявила о том, что были зафиксированы массированные атаки на инфраструктуру РК. Чтобы исследовать для чего и откуда это было сделано, а также чтобы повысить уровень защищенности инфраструктуры, проводятся определенные работы. При этих работах могут возникать какие-то проблемы. Главная задача государственной технической службы заключается в том, чтобы обеспечить защиту всех ресурсов Казахстана», - сказал Багдат Мусин в кулуарах Правительства.

По его словам, это делается не только для защиты государственной инфраструктуры, но и для всей информационной безопасности в целом.

«Даже на определенные сайты СМИ были атаки, об этом знают все. Чтобы все это предотвратить, нам нужно повышать свой уровень информационной безопасности. Работы по исследованию направлены на повышение этого уровня. Когда что-то происходит и таможенный контроль усиливается, понятно, что скорость прохождения логистических маршрутов уменьшается. Также и здесь», - добавил министр.