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    23:24, 21 Май 2024 | GMT +6

    Сбои в работе Интернета фиксируют в Германии

    интернет
    Фото: Kazinform

    Во вторник утром пользователи в разных частях Германии отметили проблемы с Интернетом, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    — Нарушение телефонной связи по всей стране с 4:30 утра, — пишет один из пользователей на платформе alletreib.de. По данным портала, затронуты крупные города во многих частях Германии. Больше всего проблем возникает со стационарной связью и Интернетом.

    Также нарушен вход в телеком-сервис MagentaTV, о чем компания сообщила в сети «X».

    По сообщению новостного сайта t-online.de, провайдер Telekom указывает на центральную техническую проблему как на причину сбоя.

    — Мы усердно работаем над решением, — отмечается в заявлении компании.

    По данным alleversand.de, стационарная связь и Интернет не работали также у других немецких провайдеров O2 и 1& 1 — опять же во многих крупных немецких городах.

    У некоторых клиентов также возникают проблемы с банковскими транзакциями. Особенно это касается входа в систему Postbank. Также наблюдаются сбои в онлайн-предложении Deutsche Bank.

    По данным сервиса Netzwelt, который также фиксирует сбои, в основном о неполадках сообщали жители в крупных городах: Берлине, Мюнхене, Гамбурге, Лейпциге и Франкфурте-на-Майне.

    Теги:
    Интернет Европа Мировые новости Германия
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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