Сбои в работе Интернета фиксируют в Германии

Во вторник утром пользователи в разных частях Германии отметили проблемы с Интернетом, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

— Нарушение телефонной связи по всей стране с 4:30 утра, — пишет один из пользователей на платформе alletreib.de. По данным портала, затронуты крупные города во многих частях Германии. Больше всего проблем возникает со стационарной связью и Интернетом.

Также нарушен вход в телеком-сервис MagentaTV, о чем компания сообщила в сети «X».

По сообщению новостного сайта t-online.de, провайдер Telekom указывает на центральную техническую проблему как на причину сбоя.

— Мы усердно работаем над решением, — отмечается в заявлении компании.

По данным alleversand.de, стационарная связь и Интернет не работали также у других немецких провайдеров O2 и 1& 1 — опять же во многих крупных немецких городах.

У некоторых клиентов также возникают проблемы с банковскими транзакциями. Особенно это касается входа в систему Postbank. Также наблюдаются сбои в онлайн-предложении Deutsche Bank.

По данным сервиса Netzwelt, который также фиксирует сбои, в основном о неполадках сообщали жители в крупных городах: Берлине, Мюнхене, Гамбурге, Лейпциге и Франкфурте-на-Майне.