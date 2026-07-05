Сбои в работе аэропортов ожидаются в Италии из-за забастовки

Сегодня, 5 июля, в Италии ожидаются перебои в работе воздушного транспорта в связи с общенациональной 24-часовой забастовкой работников авиационной отрасли, передает Kazinform со ссылкой на Agenzia Nova .

Акция протеста проходит с 00:00 до 23:59. В ней участвуют сотрудники авиакомпаний, аэропортов, служб наземного обслуживания, погрузочно-разгрузочных и смежных предприятий. Организатором забастовки выступил профсоюз Cub Trasporti.

К акции также присоединились пилоты и бортпроводники авиакомпании EasyJet. Их забастовку поддержали профсоюзы Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl-Ta, Anpac и Usb Lavoro Privato.

Ожидается, что протестные действия могут повлиять на работу ряда аэропортов страны, вызвать задержки и отмены рейсов. Вместе с тем в Италии сохраняются гарантированные временные интервалы для выполнения полетов — с 7:00 до 10:00 и с 18:00 до 21:00. В эти часы авиакомпании обязаны выполнять рейсы в штатном режиме.

Ранее сообщалось о том, что Австрия и Италия решили снизить налоги на топливо.