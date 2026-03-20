Австрия и Италия решили снизить налоги на топливо

Австрия хочет временно снизить налог на минеральное топливо: в качестве первого шага налог на дизельное топливо и бензин должен быть снижен на пять центов за литр каждый, сообщило федеральное правительство Австрии.

— Государство не должно становиться выгодоприобретателем кризиса, — сказал канцлер Кристиан Штокер, так как чем выше цена на топливо, тем больше доходы государства.

В целом, цена на топливо за литр в Австрии благодаря новым мерам может в конечном итоге снизиться до десяти центов за литр, утверждает Штокер. Новые меры должны вступить в силу не позднее 1 апреля. Пакет еще должен одобрить парламент на следующей неделе: для этого требуется большинство в две трети голосов.

Италия также реагирует на растущие цены на топливо. Правительство Джорджии Мелони резко снизило налоги на бензин и дизельное топливо: цены немедленно снизятся «на 25 центов за литр для всех». Кроме того, транспортные компании будут освобождены от налогов за счет налоговых льгот.

Германия пока не идет по этому пути. Сегодня Бундестаг обсуждает «правило однократного повышения» министра экономики Катарины Райхе, согласно которому цены на топливо должны быть повышены только один раз в день.

