Сбившего трех детей водителя задержали в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали Сбившего трёх детей водителя. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Как сообщалось , в Жетысайском районе Туркестанской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних детей, которых с различными травмами доставили в больницу. Как установили полицейские, примерно в 17:50 неустановленная автомашина совершила наезд на двух несовершеннолетних подростков и одного малыша.

Получившие в результате ДТП травмы детей госпитализировали в районную больницу. 4-летний мальчик скончался от полученных травм. Факт зарегистрировали в ЕРДР по двум статьям УК РК: 345 «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами» и 347 «Оставление места дорожно-транспортного происшествия».

В целях задержания скрывшегося водителя стражи порядка сразу же приступили к оперативно-розыскным мероприятиям, в том числе тщательно осмотрели место происшествия, изъяли осколки зеркал и автомобильных фар, принадлежащие скрывшейся автомашине.

Полицейские Жетысайского РОП по горячим следам задержали водителя, жителя г. Жетысай, скрывшегося после наезда на пешеходов. Изъятые на месте происшествия осколки оказались от автомашины «Ауди 100». Подозреваемый находится под стражей. Проводится досудебное расследование. Автомашина водворена на штрафстоянку. Назначены экспертизы.