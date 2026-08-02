Сбили животное на трассе: кто заплатит за ремонт?

Лошадь, корова, верблюд или сайгак на дороге могут обернуться серьезным ДТП и дорогостоящим ремонтом автомобиля. Но далеко не всегда платить за последствия должен водитель — казахстанское законодательство предусматривает иные механизмы ответственности, передает корреспондент агентства Kazinform.

Каждый год на дорогах Казахстана происходят десятки аварий с участием животных. Особенно часто такие ДТП случаются на междугородних трассах, где на проезжей части неожиданно оказываются лошади, коровы, верблюды, а иногда и дикие животные — сайгаки, косули, кабаны или лоси. В результате автомобили получают серьезные повреждения, а порой страдают и люди.

При этом многие водители уверены: если автомобиль сбил животное, виноват автоматически тот, кто был за рулем. Однако действующее законодательство Республики Казахстан говорит об обратном.

— Сам факт столкновения с животным еще не означает, что водитель несет ответственность. В каждом случае необходимо установить причины происшествия и определить, кто нарушил предусмотренные законом обязанности, — объясняет юридический консультант Палаты «Эксперт права» Анна Латош.

Фото: личный архив А.Латош

Наезд на животное – это официально ДТП

Согласно Закону Республики Казахстан «О дорожном движении» наезд транспортного средства на животное считается дорожно-транспортным происшествием, если причинен материальный ущерб, вред жизни или здоровью либо наступила гибель животного.

Поэтому водитель обязан действовать так же, как и при любой другой аварии: немедленно остановить автомобиль, включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки, вызвать сотрудников полиции, а при наличии пострадавших — скорую помощь.

До оформления происшествия не рекомендуется перемещать автомобиль или животное, если это не требуется для обеспечения безопасности движения. Одновременно важно максимально подробно зафиксировать место ДТП: сделать фотографии и видеозапись повреждений автомобиля, расположения животного, следов торможения и общей дорожной обстановки.

— Именно первые минуты после аварии зачастую определяют исход будущего судебного разбирательства. Фото-, видеоматериалы и документы полиции становятся ключевыми доказательствами при взыскании ущерба, — отмечает Анна Латош.

Если на дороге оказался домашний скот

Когда причиной аварии стали лошадь, корова, верблюд, овца или другое домашнее либо сельскохозяйственное животное, в первую очередь устанавливается его собственник.

Пункт 176 Правил дорожного движения Республики Казахстан прямо обязывает владельцев животных осуществлять постоянный надзор за ними и не допускать их бесконтрольного выхода на автомобильные дороги.

Если ДТП произошло именно из-за нарушения этой обязанности, гражданско-правовую ответственность несет владелец животного.

В судебном порядке с него могут быть взысканы:

стоимость восстановительного ремонта автомобиля;

расходы на эвакуацию транспортного средства;

услуги независимого оценщика;

судебные расходы;

расходы на юридическую помощь;

иные документально подтвержденные убытки.

Такой порядок основан на положениях Гражданского кодекса Республики Казахстан, закрепляющих принцип полного возмещения имущественного вреда.

Фото: Kazinform/ИИ

Если автомобиль столкнулся с диким животным

Значительно сложнее складывается ситуация, когда на дорогу выбегает дикое животное, к примеру — сайгак, косуля, кабан или лось.

В подобных спорах суд оценивает сразу несколько обстоятельств: должен ли данный участок дороги быть оборудован предупреждающим знаком, было ли известно государственным органам о регулярном выходе животных на трассу, предпринимались ли меры по предотвращению подобных случаев и выполнил ли балансодержатель дороги обязанности по обеспечению безопасности движения.

Если будет установлено, что авария произошла вследствие бездействия ответственных организаций, водитель вправе обратиться в суд с требованием о возмещении причиненного ущерба.

— Каждое такое дело рассматривается индивидуально. Суд исследует причинную связь между действиями или бездействием ответственных лиц и наступившими последствиями, а не ограничивается самим фактом столкновения с животным, — подчеркивает Анна Латош.

Когда водитель не считается виновным

Одно из самых распространенных заблуждений — мнение о том, что водитель всегда признается виновником подобного ДТП.

Между тем Верховный Суд Республики Казахстан сформировал иную правовую позицию.

Согласно пункту 26 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан «О некоторых вопросах применения судами норм Особенной части Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях», если авария произошла вне зоны действия дорожного знака «Перегон скота», водитель соблюдал установленную скорость и не нарушил других требований Правил дорожного движения, административная ответственность не наступает.

Верховный Суд прямо указал, что непосредственной причиной такого происшествия является ненадлежащее исполнение владельцем животных обязанности по осуществлению надзора за ними.

Эта правовая позиция действует с учетом изменений, внесенных нормативным постановлением Верховного Суда от 29 ноября 2024 года, и применяется судами Республики Казахстан в 2026 году.

Фото: Kazinform/ИИ

Что поможет взыскать ущерб

Практика показывает, что исход подобных споров напрямую зависит от качества доказательственной базы.

Желательно сохранить:

материалы, составленные сотрудниками полиции;

схему места ДТП;

фотографии и видеозаписи;

запись видеорегистратора;

заключение независимого оценщика;

документы, подтверждающие стоимость ремонта;

сведения о владельце животного (если он установлен);

показания очевидцев.

Чем подробнее будут подтверждены обстоятельства аварии, тем выше вероятность успешного взыскания ущерба.

— Главная ошибка водителей — считать подобное происшествие безнадежной ситуацией. Закон не возлагает ответственность автоматически на того, кто находился за рулем. При наличии необходимых доказательств причиненный ущерб может быть взыскан с владельца животного либо иной ответственной организации, — резюмирует Анна Латош.

Наезд на животное — это не просто неприятный дорожный инцидент, а юридически значимое событие. Поэтому покидать место происшествия или пытаться решить вопрос без оформления не стоит. Правильно оформленное ДТП, своевременно собранные доказательства и квалифицированная юридическая помощь существенно повышают шансы на полное возмещение причиненного ущерба.

Ранее сообщалось, что в Казахстане водители могут добиться возмещения ущерба, если автомобиль поврежден из-за неудовлетворительного состояния дороги.