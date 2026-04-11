Когда дорога виновата: как водителю в Казахстане добиться возмещения ущерба

По ее словам, проблема неудовлетворительного состояния дорожного полотна в Казахстане остается актуальной, а повреждение автомобиля вследствие наезда на яму, просадку или иной дефект дороги — распространенной ситуацией. Однако важно понимать: в таких случаях водитель не обязан нести убытки самостоятельно. Закон прямо предусматривает возможность взыскания ущерба с ответственных лиц.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О дорожном движении» участники дорожного движения имеют право на безопасные условия и на возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков дороги. Аналогичная обязанность возлагается на уполномоченные органы и организации Законом РК «Об автомобильных дорогах», согласно которому именно они обязаны обеспечивать надлежащее состояние дорожного покрытия.

— С юридической точки зрения основанием для взыскания ущерба является наличие причинно-следственной связи между дефектом дороги и повреждением автомобиля. Иными словами, водитель должен доказать, что именно неудовлетворительное состояние дороги стало причиной ДТП, а не нарушение им правил дорожного движения, — объясняет Анна Латош. — На практике требования о возмещении ущерба обоснованы в следующих случаях: наличие ям, выбоин, просадок, открытых люков; отсутствие предупреждающих дорожных знаков; несвоевременный ремонт дороги; ненадлежащее содержание проезжей части. Судебная практика подтверждает, что при наличии доказательств такие требования подлежат удовлетворению.

Так, в Казахстане нередки случаи, когда водители успешно взыскивают ущерб через суд. По данным правоприменительной практики, ключевыми доказательствами являются протокол полиции, фотофиксация дефекта дороги, экспертное заключение и показания свидетелей. Даже при отсутствии видеорегистратора взыскание возможно, если собран достаточный объем доказательств.

Юрист привела пример. В одном из дел, рассмотренных с участием автоюристов, водитель доказал, что повреждение автомобиля произошло из-за выбоины, размеры которой значительно превышали допустимые параметры. Суд пришел к выводу о ненадлежащем содержании дороги и удовлетворил требования о взыскании ущерба в полном объеме, включая расходы на экспертизу и судебные издержки. Подобные дела показывают, что при правильной фиксации обстоятельств, водитель может защитить свои права.

— В то же время существует и обратная практика. Суды отказывают в удовлетворении исков, если водитель не смог доказать факт наличия дефекта дороги или причинно-следственную связь. Например, в одном из дел суд указал, что отсутствуют точные сведения о месте ДТП и размерах ямы, что исключает возможность установить вину дорожных служб. Это подчёркивает важность грамотного оформления доказательств с самого начала, — отмечает юрист.

Фото из личного архива спикера

Алгоритм действий водителя при повреждении автомобиля из-за плохой дороги

По словам юриста, прежде всего, необходимо зафиксировать происшествие: вызвать сотрудников полиции, оформить ДТП и проследить, чтобы в протоколе были отражены дефекты дорожного покрытия. Параллельно следует провести фото- и видеосъемку места происшествия, зафиксировать размеры ямы, отсутствие знаков и иные обстоятельства. Именно эти доказательства впоследствии станут основой для взыскания ущерба.

Далее необходимо получить все процессуальные документы: схему ДТП, справку, протокол. Следующий этап — проведение независимой оценки ущерба. Экспертное заключение подтверждает размер причинённого вреда и используется в суде.

— После этого важно определить ответственное лицо. Как правило, это местный исполнительный орган (акимат), управление автомобильных дорог либо подрядная организация, обслуживающая данный участок дороги. До обращения в суд рекомендуется направить досудебную претензию с требованием о возмещении ущерба. Законодательство и сложившаяся практика предполагают, что государственные органы обязаны рассмотреть обращение в установленный срок (как правило, до 15 календарных дней). В случае отказа или игнорирования водитель вправе обратиться в суд с исковым заявлением, — поясняет Анна Латош.

Обращения могут направляться в акиматы, комитеты автомобильных дорог, органы полиции, а также через портал электронного правительства. При бездействии государственных органов возможно обращение в органы прокуратуры.

— Судебная практика Республики Казахстан в целом складывается в пользу водителей, однако при условии наличия доказательств. Как показывает анализ дел, именно доказательная база (фото, протокол, экспертиза) играет ключевую роль в исходе спора. Без нее даже очевидный ущерб может остаться невозмещенным, — отмечает юрист.

Анна Латош подытожила, что, если автомобиль поврежден из-за плохого состояния дороги, водитель имеет законное право требовать компенсацию. Однако успех напрямую зависит от правильности действий в первые часы после происшествия и юридически грамотного сопровождения дела. Знание своих прав и последовательное соблюдение процедуры позволяют эффективно защитить свои интересы и взыскать причиненный ущерб в полном объеме.