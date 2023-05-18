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Сбежавшую из колонии осужденную задержали в Алматинской области

Автор:  
Еламан Турысбеков
18 Мая 2023, 12:36
Сбежавшую из колонии осужденную задержали в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - 12 мая осужденная совершила побег в Алматинской области. Ее задержали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«12 мая текущего года, в учреждении №10 осужденной Г. был совершен побег. В ходе незамедлительных поисковых мероприятий, она была задержана на прилегающей территории учреждения. Данный факт зарегистрирован в Книге учета информации, была вызвана следственно-оперативная группа Управления полиции Илийского района Алматинской области», - сообщили в пресс-службе ДУИС по Алматинской и Жетысуской областях.

Для установления обстоятельств произошедшего факта, Департаментом уголовно-исполнительной системы проводится служебное расследование, по результатам которого должностные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности, в рамках действующего законодательства. Иная информация, в рамках статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.


ДУИС  
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