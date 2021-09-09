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    11:33, 09 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Сбежавшую из дома в Темиртау 16-летнюю девочку нашли в Уральске

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    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Сбежавшую из дома в Темиртау 16-летнюю девочку нашли в Уральске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Отделом полиции района Байтерек установлена 16-летняя девочка, которая ушла из дома из-за ссоры с родителями. Девочка прибыла в город Уральск автостопом из города Темиртау Карагандинской области.

    Сотрудники полиции связались с коллегами из Темиртау, которые пояснили, что несовершеннолетняя беглянка действительно ушла из дома примерно неделю назад и в настоящее время находится в розыске. Также сообщили родителям, что их ребенок нашелся и находится в целости и невредимости в областном центре для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

    При содействии сотрудников ДП ЗКО несовершеннолетняя будет доставлена по месту жительства в город Темиртау, где ее передадут родителям.

    Теги:
    Карагандинская область Общество для mail.ru Происшествия Правоохранительные органы
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