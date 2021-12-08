+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -22 °С
Алматы: 2 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сбежавшую из аула девочку вернули родителям туркестанские полицейские

8 Декабря 2021 10:30
Поделиться:
Сбежавшую из аула девочку вернули родителям туркестанские полицейские

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В дежурную часть Мактаральского РОП с заявлением обратилась местная жительница. Со слов женщины, без вести пропала ее 14-летняя дочь, которая вышла из дома и обратно не вернулась. Мать несовершеннолетней пытались самостоятельно найти дочь, однако после безуспешных поисков обратилась за помощью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

Новости по теме
В Павлодарской области 52 иностранца наказаны за нарушения миграционного законодательства
Алматинец изобличен в организации канала незаконной миграции Члены НСОД обсудили с МВД ход президентских реформ В Атырау рассказали о состоянии спрыгнувшей с моста беременной женщины

Стражи порядка в полном составе вышли на поиски пропавшей девочки, прочесали близлежащие территории, а также опросили очевидцев.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские Мактаральского РОП в течение суток нашли пропавшую несовершеннолетнюю. Стражи порядка обнаружили девочку в доме родственницы, проживающей в городе Шымкент. В настоящее время найденного ребенка полицейские вернули домой к родителям живой и здоровой. Как рассказала несовершеннолетняя, она не захотела жить в ауле, а потому уехала к своей тете в город Шымкент.

В свою очередь, мать девочки выразила огромную благодарность сотрудникам Мактаральского РОП за оперативность и проявленное внимание.

Подписывайтесь на наш канал:

#Туркестанская область   #МВД РК  
Поделиться:
Новости по теме
В Павлодарской области 52 иностранца наказаны за нарушения миграционного законодательства
Алматинец изобличен в организации канала незаконной миграции
Члены НСОД обсудили с МВД ход президентских реформ
В Атырау рассказали о состоянии спрыгнувшей с моста беременной женщины
Популярное
1 В Атырау рассказали о состоянии спрыгнувшей с моста беременной женщины
2 Устойчивый наркоканал ликвидировали полицейские Алматы
3 В Атырау назвали имя парня, бросившегося на помощь спрыгнувшей с моста женщине
4 Когда восстановят прорванную теплотрассу в Алматы
5 Павлодарского железнодорожника, ценой своей жизни спасшего девочку, наградили посмертно
6 За сутки в Казахстане выявлены 704 заболевших коронавирусом
Читайте также
Задержан мужчина, жестоко избивший молодого алматинца
Члены НСОД обсудили с МВД ход президентских реформ
В Атырау рассказали о состоянии спрыгнувшей с моста беременной женщины
Устойчивый наркоканал ликвидировали полицейские Алматы
В Атырау назвали имя парня, бросившегося на помощь спрыгнувшей с моста женщине
Когда восстановят прорванную теплотрассу в Алматы
Павлодарского железнодорожника, ценой своей жизни спасшего девочку, наградили посмертно
За сутки в Казахстане выявлены 704 заболевших коронавирусом
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив